أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالتشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشره بالجريدة الرسمية، مؤكدا أن التشكيل الجديد يضم العديد من العناصر المتميزة ذات الخبرات السياسية والحقوقية الكبيرة.

وأشار رضوان، في بيان اليوم، إلى أن التشكيل الجديد يعبر عن تركيبة سياسية متوازنة إلى حد بعيد حيث يضم شخصيات سياسية من مختلف التوجهات الفكرية، وهو ما يدعم وجود مجلس ذو ثقل عربي ودولي.

وأشاد بتولي السفيرة مشيرة خطاب منصب رئيس التشكيل الجديد للمجلس، لامتلاكها مخزون سياسي ودبلوماسي متراكم، حيث إنها تولت منصب الأمين العام لمنظمة اليونيسكو التابعة لأمم المتحدة، وسفيرة لمصر في عدة دول، كما عملت على توثيق علاقة مصر بعدد كبير من الدول.

وأكد أن مجلس النواب سيدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان بتقديم تعديلات تشريعية تدعم دومًا حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه قادر على استكمال ما بدأته مصر منذ مشاركتها فى صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح أن القيادة السياسية تعمل وبشكلٍ مستمر على إصدار قرارات وتوصيات عظيمة من شأنها تعزيز الحقوق والحريات لدى المواطن المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن جريدة الوقائع المصرية، قد نشرت اليوم التشكيل الجديد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي جاء في رئاسته السفيرة مشيرة خطاب، والسفير محمود كارم محمود، نائب للرئيس، وعدد كبير من الرموز السياسية والفكرية والحقوقية.