الصحة العالمية: تسونامي من إصابات كورونا بسبب متحور أوميكرون

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، يوم الأربعاء، إن الانتشار المتزامن لمتحور «أوميكرون» و«دلتا» كورونا يؤدي إلى «تسونامي من الإصابات»، منوهًا إلى أن المتحورين تهديدان مزدوجان يؤديان إلى تسجيل أرقام قياسية من الحالات.

ونقلًا عن وكالة «رويترز» للأنباء، مساء الأربعاء، حذر مدير الصحة العالمية من أن تسجيل أرقام قياسية من حالات كورونا يؤدي إلى ارتفاع حاد في أعداد المعالجين بالمستشفيات والوفيات، قائلًا: «إنني قلق للغاية من تسبب أوميكرون في تسونامي من إصابات كورونا؛ لأنه سريع الانتقال وينتشر في نفس الوقت مثل دلتا».

وجدد «تيدروس» دعوته للبلدان لتوزيع اللقاحات بشكل أكثر إنصافًا وحذر من أن التركيز على الجرعات المعززة في البلدان الأكثر ثراءً قد يترك الدول الفقيرة دون تلقيح، موضحًا أن المنظمة تجري حملة لوصول كل دولة إلى نسبة تغطية بلقاح كورونا 70٪ بحلول منتصف عام 2022، مما سيساعد على إنهاء المرحلة الحادة من الوباء.