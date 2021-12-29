روت إحدى الفتيات الأمريكيات، عبر موقع "تيك توك" قصة علاقة غريبة بينها ورجل يكبرها في السن من فئة ما يعرف بالشوجر دادي، والذي تقول إنها تقاضت شهريا 1500 جنيه إسترليني مقابل المحادثات النصية فقط على مدار 3 سنوات.

ونقلت صحيفة ميرور البريطانية، عن الأمريكية بيلي هانتر، أنها التقت الرجل المسن في أحد المطاعم حيث تعمل نادلة إذ ترك لها 100 إسترليني إكرامية رغم أن وجبته لم تتجاوز الـ40 إسترليني.

وأضافت إن فضولا كبيرا كان يجتاحها تجاه ذلك الرجل الذي كان يتناول الطعام مع فتاة من عمرها تصغره سنا بكثير، ولذلك لم تتردد بكتابة رقم هاتفه الذي تركه لها على الطاولة لتبدأ علاقة رسائل نصية مع ذلك الرجل الكهل.

وتقول بيلي إنها بعد أن شكرته على الإكرامية بدأت تحدثه عن مشاكل في بيتها كعطل غسالتي الملابس والأطباق ليرسل لها الرجل ثمن شراء غسالتين جديدتين.

وتتابع بيلي إنه كان يراسلها باستمرار ويرسل لها تكاليف تبضعها وملابسها من الأموال.

وتكمل إنه حين طلب موعد للقائها أخذها لتشتري إحدى أغلى ماركات العطور والحقائب ولتحضر معه حفلات غنائية بتذاكر درجة خاصة، ولم يفعل أكثر من ذلك.

وعن نهاية العلاقة، تقول بيلي إنها عرفت الرجل بصديقتها وأصبح يهتم بها ويتحمل جميع تكاليفها بينما حاولت هي التعرف على شوجر دادي آخر لكسب المال منه ولكنها حسب قولها لم تجد أحدا بمثل وداعة الأول ولا قناعته بمجرد الرسائل النصية.