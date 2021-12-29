8 شركات إعلامية أمريكية تخطِّط لإنفاق 115 مليار دولار على إنتاج أفلام وبرامج جديدة

تخطط ثماني شركات إعلامية أمريكية كبرى، لإنفاق ما يصل إلى 115 مليار دولار على إنتاج أفلام وبرامج تلفزيونية جديدة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، عن صحيفة "فايننشال تايمز"، قولها إنَّ ميزانيات الإنتاج الضخمة تعود لكل من "أمازون" و"آبل" و"كومكاست" و"فوكس" و"نتفليكس" و"فياكوم سي بي إس" و"والت ديزني" و"وارنر ميديا".

وتأخذ تلك الميزانيات في الاعتبار، المخاوف من أنه قد يكون من الصعب الحفاظ على الزخم واكتساب مشتركين جدد في عام 2022، بعد النمو المدفوع بالجائحة خلال عامي 2020 و2021.

وسبق أن أعلنت "نتفليكس" و"ديزني بلس" أنّ عدد الاشتراكات الخاص بهما انخفض في الربع الأخير، فيما تتوقع خدمات البث الأخرى خسائر كبيرة من أرقام البث المنخفضة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تنفق والت ديزني 30-35% أكثر على إنتاج الأفلام والعروض في عام 2022، فيما تنفق "نتفليكس" أكثر من 17 مليارا على المحتوى الجديد، بزيادة 25% عن نفقاتها لعام 2021 و57% عن عام 2020.