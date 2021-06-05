محادثات بين أمريكا والصين بشأن قواعد تنظيف الطائرات للحد من كورونا

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تجري أمريكا والصين محادثات بشأن تغييرات محتملة للاشتراطات الجديدة من جانب الحكومة الصينية لعمليات تنظيف الطائرات، والتي أجبرت رحلة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" إلى العودة لمدينة سياتل الأمريكية، وقد تؤدي أيضا إلى إلغاء بعض الرحلات إلى الصين.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن مسؤولا بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الإفصاح عن هويته، أكد أمس الثلاثاء إجراء المحادثات.

والاشتراطات الجديدة جزء من تغييرات تجريها الدول والدوائر الصناعية للحد من انتشار متحور "أوميكرون" شديد العدوى.

وتعمل الصين على تعزيز القيود الحدودية بسبب تفشي المتحور دلتا، ورصد أوميكرون بين مسافرين أجانب، وذلك قبل أولمبياد بكين الشتوية المقررة في أوائل فبراير المقبل.

وتعتزم هونج كونج فرض حجر صحي فندقي لمدة ثلاثة أيام، لأطقم الشحن الجوي، للحد من انتشار أوميكرون.

وذكر مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تسعى إلى إجراء تغييرات في الاشتراطات الصينية الجديدة بشأن تنظيف الطائرات.

وتقوم شركات الطيران بتطبيق بروتوكولات تنظيف واسعة على متن الطائرات منذ بدء الجائحة.

ومن جهة أخرى، ذكرت شركة "يونايتيد إيرلاينز هولدينجز" للطيران أنها تسعى للامتثال للاشتراطات الصينية الجديدة، التي تم تطبيقها الأسبوع الماضي، ولم تلغ الشركة أيا من رحلاتها الأربع الأسبوعية بين سان فرانسيسكو وشنغهاي.