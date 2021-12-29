تونس تسجل ثلاث وفيات و670 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة منذ نحو ثلاثة أشهر

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سجلت تونس أعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا مع تسجيل 670 مصابا بالفيروس خلال 24ساعة إلى جانب ثلاث وفيات، وفق ما أعلنت وزارة الصحة يوم الثلاثاء.

وهذه أعلى حصيلة إصابات تشهدها تونس منذ 29 سبتمبر الماضي الذي شهد إصابة 840 شخصا بالفيروس.

وتعرضت تونس إلى موجة وبائية عاتية في الصيف تسببت في أعداد قياسية من الوفيات والإصابات حيث فاقت أقصاها تسعة آلاف اصابة في اليوم ما تسبب في ضغط شديد في المستشفيات.

ومع تكثيف حملات التطعيم ضد كورونا تقلصت أعداد المصابين إلى أدنى مستوياتها وظلت في معدل بحسب إحصاءات وزارة الصحة أقل من 200 إصابة يوميا خلال أغلب أيام شهري نوفمبر وديسمبر الجاري.

وزاد معدل الاصابات اليومية على مدى الاسبوع الأخير إلى أكثر من 300.

وأعلن عضو من اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا عن إصابة 10 أشخاص بالمتحور أوميركون في آخر حصيلة، وهي جميعا إصابات وافدة.

وتسبب الوباء في وفاة 25 ألفا و548 شخص منذ مارس 2020.

واستكمل أكثر من 8ر5 مليون شخص التطعيم ضد كورونا من بين أكثر من 11مليون نسمة.