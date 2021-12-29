إسرائيل: السماح بإقامة 6000 فلسطيني في الضفة الغربية و3500 في غزة لأسباب إنسانية

أعلنت وزارة الدفاع في إسرائيل أن الوزير بيني جانتس اتخذ بعض التدابير الجديدة الخاصة بالفلسطينيين، بعد لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس الليلة الماضية.

وذكرت الوزارة أن جانتس وافق على إجراءات، تشمل الاعتراف بوضع 6000 فلسطيني في الضفة الغربية و3500 في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.

وأضافت الوزارة أنه سيتم تحويل ما قيمته 32 مليون دولار من أموال الضرائب المحتجزة لدى إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، فيما ستصدر تصاريح لـ500 رجل أعمال لدخول إسرائيل بالسيارات.

وعُقد الاجتماع بين عباس وجانتس في منزل الأخير بمدينة روش هاعين الإسرائيلية.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن جانتس أبلغ عباس بأنه ينوي مواصلة دفع إجراءات بناء الثقة قدما في المجالين الاقتصادي والمدني.

ونقلت الإذاعة عن مصادر فلسطينية لم تحددها، أن عباس أكد أنه "لن يسمح بممارسة العنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل".

وتعتبر هذه الزيارة الأولى لعباس إلى داخل إسرائيل للقاء شخصية إسرائيلية رفيعة منذ 11 عاما، بحسب الإذاعة.

وكان عباس اجتمع مع جانتس في 30 أغسطس الماضي في مدينة رام الله وتم الاتفاق في حينه على عدة تسهيلات مقدمة للسلطة الفلسطينية بما في ذلك إصدار تصاريح لم شمل في الضفة الغربية بعد انقطاع استمر لسنوات.