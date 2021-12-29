متحدث عراقي: القوات الأمنية تعتقل 6 أشخاص على خلفية الهجوم على شركة نفط صينية

أفاد متحدث عراقي بأن القوات العراقية اعتقلت ستة أشخاص للاشتباه في صلتهم بالهجوم على مقر شركة نفط صينية تعمل كشريك ثانوي في حقل الغراف بمحافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال كريم جنديل، المتحدث باسم شركة نفط ذي قار، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية نشرته اليوم الأربعاء، إن القوات الأمنية العراقية ألقت القبض على ستة أشخاص مشتبه بهم بعد تعرض مقر شركة زيبك الصينية العاملة كشريك ثانوي لشركة بتروناس المشغل لحقل الغراف لهجوم من قبل مسلحين مجهولين.

وأكد أن الهجوم الذي وقع فجر أمس لم يسفر عن أضرار أو إصابات.

وسجلت شركات النفط الصينية في جنوب العراق حضورا كبيرا بعد عام 2003 ، حيث تستثمر في حقول أبرزها الحلفاية في محافظة ميسان والأحدب في محافظة واسط، فضلا عن عمل شركات صينية كشريك ثانوي في مجالات حفر الآبار ومد خطوط الأنابيب ومنشآت أخرى.