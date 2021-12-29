كورونا يحرم شتوتجارت من اليوناني مافروبانوس والأرجنتيني كليموفيتش

يقضي اليوناني كونستانتينوس مافروبانوس والأرجنتيني ماتيو كليموفيتش، ثنائي فريق شتوتجارت الألماني، عزلة ذاتية لبعض الوقت، بعد ثبوت إصابتهما بفيروس كورونا.

وأعلن شتوتجارت اليوم الأربعاء أن مافروبانوس وكليموفيتش موجودان في بلديهما حاليا.

ومن المقرر أن يغيب الثنائي عن تدريبات شتوتجارت، التي سوف تستأنف غدا الخميس، بعد عطلة شتوية قصيرة، ومازال موقفهما غامضا بشأن إمكانية مشاركتهما في أولى مباريات الفريق في العام الجديد من عدمه.

ويستهل شتوتجارت لقاءاته بالدوري الألماني في 2022 بمواجهة مضيفه جرويتر فورت (متذيل الترتيب) في الثامن يناير المقبل.

كما يفتقد شتوتجارت أيضا خدمات جناحه الدولي المصري عمر مرموش، الذي سيتواجد مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، التي تقام بالكاميرون في الفترة من 9 يناير القادم حتى 6 فبراير المقبل.

ورغم ذلك، فإن صفوف شتوتجارت سوف تتعزز بالجناح الكونغولي الديمقراطي سيلاس وامانجيتوكا، الذي عاد من بلاده بجميع المستندات المطلوبة بعد إيقافه بسبب اللعب بهوية خاطئة.