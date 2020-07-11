الحوثيون يعلنون السيطرة علي معظم مناطق محافظة الجوف

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أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، السيطرة على معظم مناطق محافظة الجوف، القريبة من الحدود السعودية، شمالي البلاد.

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري للحوثيين في مؤتمر صحفي بالعاصمة صنعاء، "سيطرت قواتنا على مساحة إجمالية تقدر بـ 1200 كيلو متر مربع من المحافظة"، خلال عملية عسكرية أطلق عليها "فجر الصحراء".

وأضاف: "بهذا تكون معظم محافظة الجوف قد تحررت (من القوات الحكومية) عدا بعض المناطق الصحراوية"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العملية أسفرت عن "مقتل 35 شخصا من قوات العدو (في إشارة إلى قوات الجيش الحكومي)، وإصابة 37 آخرين، فضلا عن أسر 45 آخرين".

وتابع: "نجحت قواتنا بإعطاب وإحراق 15 آلية ومدرعة، واغتنام كميات كبيرة من الأسلحة المتوسطة والخفيفة".

ولفت إلى أن مقاتلات "العدوان (التحالف العربي)، شنت أكثر من ستين غارة في محاولة لإعاقة قواتنا، وفشلت في ذلك".

وأفاد المتحدث العسكري الحوثي، بأن عدد الغارات التي شنتها مقاتلات "العدوان"، على العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى (خاضعة لسيطرة الجماعة)، بلغت 500 غارة جوية خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد سريع، امتلاكهم "خيارات الرد المناسب على هذا التصعيد الذي سيكون الفشل أبرز نتائجه".

واستطرد بالقول "العدوان (التحالف) لن يكسر عزيمة اليمنيين أو ينال من إرادتهم وحربه النفسية لم ولن تؤثر على معنويات الشعب اليمني الصامد".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من القوات الحكومية حتى الآن.

ويشهد اليمن صراعا مسلحا بين القوات الحكومية مسنودة بقوات التحالف الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين المتهمين بتلقي الدعم من إيران من جهة ثانية.