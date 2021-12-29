 جدو عن قائمة كأس الأمم: المدير الفني هو صاحب القرار ويتحمل المسئولية - بوابة الشروق
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جدو عن قائمة كأس الأمم: المدير الفني هو صاحب القرار ويتحمل المسئولية

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 8:10 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 8:11 م

أكد محمد ناجي جدو، لاعب منتخب مصر السابق، أن إعلان القائمة النهائية لأي منتخب دائما ما يثير الجدل.

وكتب جدو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: «إعلان قائمة نهائية لأى منتخب بيكون معها جدل وكلام كتير، في النهاية المدير الفني هو صاحب القرار ويتحمل مسئولية أي إخفاق أو فوز، كل التوفيق لكيروش وقائمة منتخبنا الوطني في الكاميرون إن شاء الله».

وهاجم عدد كبير من متابعي الكرة المصرية، كيروش بسبب استبعاد أسماء كان يجب تواجدها في كأس الأمم على رأسهم محمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي وأحمد رفعت.

وكان البرتغالي كارلوس كيروش قد استبعد 16 كالتالي: «محمد مجدي أفشة ومصطفى فتحي، وأحمد رفعت، وحسين فيصل، أحمد حسن كوكا وأحمد ياسر ريان وإبراهيم عادل والحارس محمد فوزي، ومروان حمدي ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومرون داوود، ومحمد هاني وأحمد ياسين، ومحمد حمدي ونبيل عماد دونجا».

 


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