أقام مركز الحرية للإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم الثلاثاء، عرضا خاصا للفيلم البريطاني (إلى المعلم.. مع الحب)، ضمن نشاط نادى الحرية السينمائي، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما حول مهندس في انتظار الحصول على وظيفة مناسبة فى تخصصه، يوافق على التدريس لفصل من المشاغبين فى مدرسة ثانوية بأحد الأحياء الفقيرة في لندن، يتعرض إلى العديد من المشاكل و التصادمات مع الطلبة، فيلجأ إلى استخدام أسلوب مختلف للتعامل معهم بعيدا عن أى نظرية علمية و ينغمس فى مشاكلهم الشخصية.

والفيلم مأخوذ عن رواية للكاتب البريطاني يوستاس إدوارد، وقدمت الفكرة ذاتها عام 1955 في فيلم (غابة السبورة السوداء)، من بطولة جيلين فورد.

وفيلم (إلى المعلم.. مع الحب) بطولة سيدني بواتييه، وجودى جيسون، وسوزي كيندال، والمطربة لولو، وإخراج جيمس كلافيل .

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري، وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.