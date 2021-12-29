قصر السينما يستضيف مروان حامد في الذكرى الأولى لوالده

يحتفي قصر السينما بالذكرى السنوية الأولى للكاتب الكبير وحيد حامد، وذلك من خلال ندوة بعنوان: "فيلسوف السينما المصرية" يقيمها في الثامنة مساء الأحد المقبل، ويحضر الندو المخرج مروان حامد، والفنان تامر عبدالمنعم مدير عام الثقافة السينمائية بهيئة قصور الثقافة، ويديرها الناقد طارق الشناوي.

وتحدث يتحدث مروان حامد، عن رحلة والده ومشواره الروائي الذي أثرى السينما المصرية بالعديد من المؤلفات التي ناقشت العديد من قضايا المجتمع وجسد معاناته، ويعقب الندوة عرض لفيلم عمارة يعقوبيان قصة علاء الأسواني، سيناريو وحوار وحيد حامد، وإخراج مروان حامد، وبطولة عادل إمام، ونور الشريف، وسمية الخشاب، وإسعاد يونس، وهند صبري، وخالد الصاوي، وباسم سمرة.