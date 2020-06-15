الجيش الكوري الجنوبي يؤكد ظهور أول إصابة بالمتحور أوميكرون بين صفوفه

ذكرت مصادر عسكرية كورية جنوبية، اليوم الأربعاء، أن الاختبارات أظهرت إصابة ضابط في وحدة بمدينة "دايجيون" بوسط البلاد، وجنديين من سلاح الجو في مدينة "أوسان"، بإقليم "جيونجي" بالمتحور "أوميكرون".

وذكرت شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم أن الثلاثة أصيبوا رغم تلقيهم تطعيما كاملا ضد فيروس كورونا، وقد ظهرت عليهم أعراض خفيفة، مثل الصداع.

وتلك هي المرة الأولى التي يتم فيها رصد المتحور الجديد بين صفوف الجيش الكوري.

وتشتبه السلطات العسكرية في أن يكون المرضى قد أصيبوا بالمتحور خلال زيارة خارج قاعدتهم، أو من خلال مخالطة شخص من الخارج بينما كانوا يقومون بمهمة تفتيش.

ومن المتوقع أن يتم تسريع وتيرة إعطاء الجرعات المعززة ضد فيروس كورونا في كوريا الجنوبية، حيث يعتزم الجيش استكمالها بشكل طوعي، بحلول 14 يناير المقبل.





