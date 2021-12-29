توفي منذ أيام قليلة الملاكم البلجيكي الشهير فريدريك سينيسترا؛ إثر إصابته بفيروس كورونا، ورفضه للحصول على أحد اللقاحات المضادة للفيروس، عن عمر يناهز 41 عاما.

بالرغم من أن فريدريك الملقب بـ"أندرتيكر" كان من أقوى الرياضيين في العالم، إلا أنه رفض الحصول على لقاح فيروس كورونا، والاعتراف بالفيروس كمرض خطير يجب الحذر منه، حيث وصفه بأنه مجرد فيروس صغير ومرض عادي لا يستحق التطعيم، هذا بحسب ما ذكر في موقع "نيوز ويك".

ظل فريدريك متمسكا برأيه حتى بعد إصابته بفيروس كورونا في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حيث رفض الذهاب للمستشفى لبدء رحلة العلاج إلى أن أجبره مدربه الخاص على الذهاب، وبمجرد أن كشف عليه الأطباء المختصة قرروا وضعه في العناية المركزة لانخفاض الأوكسجين بجسمه، وحتى يوم 13 ديسمبر من الشهر الجاري كان فريدريك يشارك جمهوره تفاصيل حالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه اختفى فجأة، حتى تم الإعلان عن خبر وفاته بسبب مضاعفات كورونا، هذا بحسب ما ذكر في موقع "ياهو سبورتس".

فريدريك لم يكن الوحيد الذي دعا لعدم الحصول على لقاح فيروس كورونا، حيث أطلق العديد من المشاهير حملاتا لعدم الحصول على اللقاح.

- وفيما يلي نذكر بعض منهم كما نشر في موقع باز فيد..

1. جيني ماكارثي

تعتبر الممثلة والمذيعة جيني ماكارثي بمثابة الوجه الإعلامي لحملات عدم الحصول على اللقاح، بالرغم من أنها قالت إنها سوف تحصل عليه في موعد آمن، بسبب تعرضها للعديد من الانتقادات.

لم تحصل جيني، على اللقاح حتى الآن، وألقت باللوم على ابنها المصاب بالتوحد، مشيرة إلى أنها وعائلتها لن يحصلوا على اللقاح خوفا من أن يحدث لابنها مضاعفات بعد الحصول على اللقاح، بالرغم من تأكيد الأطباء على أن فرضية ماكارثي ليس لها أي أساس من الصحة، فاللقاح ليس له أي تأثير سلبي على مرضى التوحد.

2. أوف سيت

أوضح مغني الراب أوف سيت، أنه شخصيا لا يفضل الحصول على لقاح فيروس كورونا، مشيرا في إحدى اللقاءات الصحفية إلى أنه ليس لديه أي ثقة في الحكومة نتيجة تعاملها المشين مع أصحاب البشرة السمراء، مؤكدا على أن وفيات مصابي كورونا من أصحاب البشرة السمراء أكثر من غيرهم، قائلا: "لن أكون فأر تجارب للحكومة"

3. ليتيتا رايت

قامت بطلة فيلم بلاك بانثر ليتيتا رايت، بكتابة تغريدات ضد الحصول على لقاح فيروس كورونا، نشرت خلالها العديد من المعلومات المغلوطة حول اللقاح، ولكن بعد الهجوم الحاد الذي تعرضت له، قامت بمسح هذه التغريدات.

وقالت: "عندما يكون لك رأي مختلف وتحاول التفكير في أمورك الشخصية بنفسك، تتعرض للهجوم من الجميع".

4. سماير أرمسترونج

قالت الممثلة سماير أرمسترونج، إن لقاح فيروس كورونا عبارة عن أدوية غير مختبرة، قام بصنعها مجموعة من المجرمين، داعية جميع الناس لعدم الحصول عليه لسلامتهم الشخصية.

5. أنور حديد

رفض أنور حديد، عارض الأزياء والشقيق الأصغر لعارضتي الأزياء بيلا وجيجي حديد الحصول على لقاح فيروس كورونا، موضحا لمتابعيه على الانستجرام أنه يتمنى عدم الإصابة بفيروس كورونا، ولكن في حالة الإصابة به، فيتمنى أن ينجو ويكتسب جسده مناعة طبيعية ضده، مشيرا إلى أن هذه الطريقة الطبيعية أفضل من الحصول على لقاح يحتوي على مواد غير طبيعية لاكتساب المناعة ضد كورونا.

وأكد أن الله تعالى خلق الأجساد لتكتسب مناعة بصورة طبيعية وبشكل رائع أكثر من أي لقاح من الممكن أن يحصل عليه.