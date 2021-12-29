 الصدر يؤكد موقفه بشأن تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصدر يؤكد موقفه بشأن تشكيل حكومة أغلبية وطنية في العراق

رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.
رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر يلقي خطبة أمام المصلين في عيد الفطر قرب مدينة النجف في العراق يوم 5 يونيو 2019. تصوير: علاء المرجاني - رويترز.
بغداد (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 4:02 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 4:02 م

أكد الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر موقفه، اليوم الأربعاء، بالمضي قدما في تشكيل حكومة أغلبية وطنية بعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر الماضي.

وكتب الصدر في بيان مقتضب بعد ختام اجتماع مع عدد من قادة قوى الإطار التنسيقي الشيعي في منزله بمنطقة الحنانة بمدينة النجف اليوم: "نعمل على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لا شرقية ولا غربية".

وكان أعضاء من الإطار التنسيقي الشيعي، وهم هادي العامري زعيم تحالف الفتح، والشيخ قيس الخزعلي الأمين العام لفصيل عصائب أهل الحق، وفالح الفياض رئيس تحالف عطاء، اجتمعوا اليوم بالزعيم الصدر لبحث مسألة تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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