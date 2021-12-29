تحسن ثقة الشركات الصناعية في كوريا الجنوبية خلال الشهر الحالي

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أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي اليوم الأربعاء تحسنا في ثقة الشركات الصناعية في كوريا الجنوبية خلال كانون ثان/يناير الحالي بفضل قوة الصادرات رغم استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وسجل مؤشر ثقة الأعمال للشركات المصنعة الكورية الجنوبية 92 نقطة خلال الشهر الحالي، مقابل 88 نقطة خلال الشهر الماضي، وفقا لبيانات بنك كوريا المركزي.

ويقيس المؤشر توقعات الشركات المصنعة لظروف العمل في الشهر التالي. وتشير القراءة الأدنى من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.

ويأتي الارتفاع في المؤشر للشركات المصنعة مدفوعا بتوقعاتها باستمرار الصادرات القوية إلى الخارج، ولا سيما المبيعات الخارجية لأشباه الموصلات.

وقد أظهرت بيانات حكومية أن صادرات البلاد ارتفعت خلال تشرين ثان/نوفمبر نسبة 1ر32% سنويا لتصل إلى أعلى مستوى شهري لها على الإطلاق، على خلفية الطلب العالمي القوي على الرقائق والمنتجات النفطية، بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

كما أظهرت البيانات أيضا ارتفاع المؤشر للشركات الكبيرة إلى 99 نقطة للشهر المقبل، ارتفاعا من 97 نقطة في الشهر الجاري.