أبو الغيط يؤكد دعم الجامعة العربية لجهود السلام في السودان

جدد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية في اتصالين هاتفيين أجراهما مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، التزام الجامعة بدعم جهود إنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق الوفاق الوطني في السودان، تعزيزا للسلام والاستقرار في البلاد.

وأعرب عن ثقته في حكمة القيادات السودانية وقدرتها على علاج المشاغل والمشاكل المختلفة بما يحقق مصلحة السودان وشعبه.

وبحسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية، أكد أبو الغيط متابعة الجامعة العربية الحثيثة للتطورات الراهنة في السودان، وحرصها الكامل على دعم الجهود الرامية لتحقيق التوافق الوطني بين المكونات السياسية السودانية، وتشكيل الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، معربا عن تصميم الجامعة العربية على الاستمرار في التعاون والتنسيق مع الأطراف السودانية لإنجاح المرحلة الانتقالية وصولا لعقد انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب السوداني.

ومن ناحيتهما، ثمن كل من البرهان وحمدوك عاليا مواقف الجامعة العربية المناصرة للسودان، وأعربا عن حرص السودان الكامل على تقوية جميع أشكال التعاون والتنسيق مع الجامعة العربية لدعم العمل العربي المشترك وتعزيزه.

والجدير بالذكر أنه قد سبق لأبو الغيط أن أجرى مكالمة هاتفية مع البرهان وحمدوك في 24 نوفمبر الماضي في إطار تنسيق التشاور الدوري بين الجامعة العربية والسودان حول سبل تعزيز الدعم العربي للعملية الانتقالية في البلاد.