روسيا تبدي استعدادها لإمداد السوق الأوروبي بالغاز

أبدت روسيا اليوم الأربعاء، استعدادها لرفع حجم إنتاج وإمدادات الغاز لتلبية طلب السوق الأوروبية، وذلك حسبما أفادت وكالة سبوتنيك الروسية .

ونقلت الوكالة عن ألكسندر نوفاك، نائب رئيس الوزراء الروسي قوله ، إن هناك حاجة لإبرام عقود طويلة الأجل لهذا الغرض.

وأضاف المسؤول الروسي : "نحن على استعداد لزيادة حجم الإنتاج وتتيح الموارد الموجودة في روسيا تلبية طلب المستهلكين الأوروبيين بأي حجم. لكن ، بالطبع، هذه ليست عملية سريعة، لأن السياسة التي تم تنفيذها في الاتحاد الأوروبي كانت تهدف إلى تقليل الطلب".

وقال نوفاك إن شركة غازبروم تحتاج إلى "إبرام عقود طويلة الأجل، لأن زيادة حجم الإنتاج، بحاجة إلى استثمارات كبيرة، حتى تثمر على المدى الطويل".