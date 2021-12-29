 الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال ويؤكد أن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي يطمئن رجال الأعمال ويؤكد أن الإجراءات المتخذة تحميهم من الابتزاز

وكالات:
نشر في: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 12:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 ديسمبر 2021 - 12:48 م

دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة إلى "طمأنة رجال الأعمال بأن الإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى النأي بهم عن كل مظاهر الابتزاز".

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس سعيد مع رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، يوم الثلاثاء، وخُصص هذا اللقاء لمتابعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي بوجه عام، لا سيما في ظل المصاعب التي تشهدها تونس، وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشار سعيد أيضا، إلى أنه سيعمل على تنظيم حوار مختلف عن الحوارات الشكلية السابقة. وشدد، كذلك على "حرصه على تحقيق الحرية والكرامة لكل التونسيات والتونسيين في ظلّ قضاء عادل لا يحتكم إلا للقانون".

كما تم التطرق، خلال اللقاء، إلى المبادرة الفردية وكيفية تمكين التونسيين بوجه عام من أن يكونوا فاعلين، بعيدا عن كل مظاهر المساومة.

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