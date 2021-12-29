امتلأ عام 2021 بالعديد من الأحداث التي تسببت في حزن الأشخاص، بالإضافة إلى أن هذا الحزن طال الحيوانات أيضًا، حيث ودعت أفريقيا عددًا كبيرًا منهم خلال الفترة القليلة الماضية.

ففي 14 يونيو أعلنت محمية ماساي مارا الطبيعية في أفريقيا، نفوق الأسد "سكار فيس"، والذي يعتبر من أشهر الأسود عبر التاريخ في غابات أفريقيا، وفي 7 أكتوبر ودعت حديقة فيرونغا المفتوحة، في جمهورية الكونغو الديمقراطية الغوريلا نداكاسي، بينما كان الحزن الأكبر عندما أعلنت بي بي سي عن وفاة ست زرافات نتيجة الجفاف في واجير شمال شرق كينيا.

وتستعرض «الشروق» في هذا التقرير، مجموعة من الصور التي تسبب في الحزن للكثير من الأشخاص عام 2021.

1- التقط تلك الصورة المصور المصري مصطفى البرلسي، والذي يعيش في محمية ماساي مارا الطبيعية في إفريقيا منذ 4 سنوات تقريبا، حيث كان متواجدا في اللحظات الأخيرة للأسد ليوثقها بعدسته.

وقال البرلسي: "أعيش في المحمية منذ 4 سنوات تقريبا، وسكار فيس بالنسبة لنا جميعا هو جزء من الحياة اليومية سواء نراه أم لا، لأنه يعتبر الأشهر والذي يهتم به الجميع، وكنّا نتابع أخباره منذ فترة ونعرف ما يحدث له، لأنه مطرود من المجموعة ويعيش هو وأخوته الاثنين، ولكن أحدهم مات قبل فترة وبقي هو وأخيه فقط"، وفقا لـ موقع "سكاي نيوز عربية".

وتابع: "تواجدت من الساعة السابعة صباحا تقريبا، كنا نقف ونرصد ما يحدث لتوفير الحماية له من الضباع والحيوانات المفترسة لأنه كان في حالة ضعف".

2- التقطت هذه الصورة للغوريلا المحبوبة نداكاسي، قبل ساعات من نفوقها، وهو نفس الوضع التي توفت عليه الغوريلا، حيث نفقت بين ذراعي حارس الغابات، أندريه باوما، الذي أنقذها وهي صغيرة في حديقة فيرونغا المفتوحة بعد أن قتل الصيادون والديها.

كانت نداكاسي من أشهر الحيوانات على مستوى العالم عام 2017، وذلك بعد انتشار صورة سيلفي لها عندما اتخذت وضعا مناسبا للتصوير مع غوريلا أخرى (نديزي) خلف أحد حراس الغابات، حيث قلدتا البشر.

3- التقطت هذه الصورة منطقة وجير شمال شرق كينيا بعد أن أدي الجفاف الشديد إلى موت هذه الزرافات الست، حيث أصابهم الضعف بسبب نقص الغذاء والماء، وذلك كما نشرها موقع "بي بي سي".

يذكر أن الظروف الجافة في كينيا شديدة لدرجة أن الحيوانات البرية تموت بالمئات، ويبلغ المزارعون عن خسائر تصل إلى 70% من مواشيهم.