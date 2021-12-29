قال الفنان سامي مغاوري، إنه شارك في مسلسل طعم الدنيا (مكون من 7 حلقات) بطولة إيمان العاصي الذي تم الإنتهاء منه مؤخرًا، بدور صغير مكون من 4 مشاهد.

وأضاف مغاوري، خلال لقاءه مع الإعلامية نشوى مصطفى ببرنامج «بنت البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد 2»، أنه استفسر عن مدى تأثير الدور في هذا العمل، لافتًا إلى أنه فوجئ بمكالمة منتج العمل له بخصوص تأثيره الملحوظ بالمشاهد الصغيرة في هذا العمل.

وأوضح أنه يقوم بمذاكرة أعماله صباحًا، لافتًا إلى أنه يقوم بتجهيز العمل ليلاً، ويستيقظ مبكرًا «بصحى أول واحد في البيت»، مؤكدًا أنه يقوم بحفظ الدور بنسبة 70% قبل بدء العمل به.

