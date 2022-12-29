بولندا: ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا إلى 8 ملايين و762 ألف شخص

ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين، الذين استقبلتهم البلاد بلغ 8 ملايين و762 ألف لاجئ، وذلك منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير الماضي.

وأضافت الوكالة وفقا لـ "راديو بولندا" في نشرته اليوم الخميس، أن نحو 27 ألف لاجئ وصلوا من أوكرانيا أمس الأربعاء، فيما غادر 31 ألفا و700 آخرين بولندا عائدين إلى أوكرانيا؛ ليبلغ إجمالي العائدين أكثر من 97ر6 مليون شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.