سلطنة عمان تنشئ شركة الغاز المتكاملة وتعتمد نظاميها الأساسي والمالي

أصدرت وزارة المالية العُمانية، اليوم الخميس، قرارًا بإنشاء شركة الغاز المتكاملة واعتماد نظاميها الأساسي والمالي وفقًا لأحكام قانون الشركات التجارية لعام 2019 وتعديلاته.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العُمانية، إن شركة الغاز المتكاملة شركة حكومية تُعنى بإدارة جميع المخصصات والأصول والحقوق والالتزامات الخاصة بشراء وبيع واستيراد وتصدير ونقل الغاز الطبيعي وما يتصل به من منتجات بالإنابة عن حكومة سلطنة عُمان.

وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف من خلال تأسيس هذه الشركة إلى تحسين مؤشرات الأداء المالي لسلطنة عُمان باستبعاد مصروفات شراء ونقل الغاز من الميزانية العامة للدولة وتوريد صافي إيرادات مبيعات الغاز إلى الخزانة العامة للدولة ورفع كفاءة إدارة قطاع الغاز والتأكد من كفاءة تطبيق بنود العقود الموقعة في هذا القطاع سواء مع المنتجين أو المستهلكين.

ولفتت إلى تنفيذ السياسات الحكومية وخططها حول أسعار بيع الغاز والكميات المخصصة للقطاعات وبيع الغاز للمشروعات القائمة على الغاز وزيادة حجم النشاط الاقتصادي والقيمة المحلية المضافة لقطاع الغاز والأنشطة المرتبطة.