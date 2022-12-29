أستاذ إدارة استراتيجية: نعيش تسونامي اقتصادي تمتد تأثيراته إلى القيم المجتمعية

أكد الدكتور أحمد صقر عاشور، أستاذ الإدارة الاستراتيجية والموارد البشرية بجامعة الإسكندرية، أن تراجع التعليم وجودته وتراجع انتاجية العنصر البشري أدي إلى خلل كبير، وما يحدث الآن اقتصاديًا نتاج تراكم طويل في زيادة السكان وعدم الاهتمام بالإنتاجية وإهمال تطوير الإنسان المصري تعليميًا وثقافيًا وتوعويًا.

وأوضح عاشور، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أن النزوح والهجرة الناتجة عن الضغوط الاقتصادية نتجت في مرحلة السبعينات وامتد تأثرها السلبي على مدار العقود الأخيرة، وحاليًا ليس لدينا سياسات تنمية الإنتاج وبالذات تنمية العنصر البشري.

وتابع: نعيش تسونامي اقتصادي تمتد تأثيراته إلى منظومة القيم المجتمعية، والضغوط الاقتصادية تقودنا إلى خسارة الكفاءات والكوادر البشرية، والمؤسسات المسؤولة عن وعي المصريين أصبح دورها سلبيا وتغلب عليه الهشاشة"، مشيرًا إلى أن سياسات التنمية في مصر تعيش في جزر منعزلة وتتم بنوع من العشوائية، مؤكدًا أن الأولوية التي يمكن أن تحقق نقلة نوعية في المجتمع هو العنصر البشري.