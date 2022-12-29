إيطاليا تطلب من الزائرين القادمين من الصين جوا إجراء اختبار كورونا

يجب على الزائرين القادمين إلى إيطاليا جوا من الصين، إجراء اختبار فيروس كورونا في المطار بعد الهبوط في إيطاليا.



وبدأت السلطات في فرض قرار إجراء الاختبار بمطار فيوميتشينو في روما اليوم الخميس. ويجب أن يخضع المسافرون المصابون بفيروس كورونا للعزل.



جدير بالذكر أن إيطاليا اتخذت هذا الإجراء -الذي اتخذت الولايات المتحدة واليابان هذا الأسبوع إجراءات أكثر صرامة منه- ردا على تخفيف الصين للسياسة التي تتخذها بشأن مكافحة تفشي مرض "كوفيد -19"، والزيادة المفاجئة في أعداد حالات الاصابة.



وقال وزير الصحة الايطالي، أورازيو سكيلاتشي، إن "هذا الإجراء يعد ضروريا لضمان مراقبة متحورات الفيروس المحتملة، واكتشافها من أجل حماية السكان في إيطاليا".



وكانت طائرتان قدمتان من الصين هبطتا في 26 من ديسمبر بمدينة ميلانو في شمال إيطاليا. ومن بين 210 ركاب خضعوا لاختبار كورونا، ثبتت إصابة 97 راكبا بالفيروس، بحسب ما قالته السلطات المحلية.