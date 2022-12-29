استطلاع: أزمة الطاقة تؤثر على قرارات العام الجديد للألمان

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عادة ما نستهل أي عام جديد بقائمة من الخطط والقرارات؛ فكثيرون ينوون البدء في إتباع نظام غذائي صحي، أو حمية غذائية لإنقاص الوزن أو الإقلاع عن التدخين، ولكن الارتفاع الكبير لأسعار الطاقة والغاز هذا العام في ألمانيا طغى كثيرا على قرارات الألمان للعام الجديد.

وكشف استطلاع حديث أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شركة الخدمات العقارية بألمانيا "إيستا"، أن نحو نصف الألمان يعتزمون توفير الطاقة والحد من استخدامها بالمنزل.

وجاء في الاستطلاع أن 43% يعتزمون القيام بذلك، حيث ذكر ثلث المشاركين بالاستطلاع تقريبا أنه يعتزمون خفض استهلاك الطاقة "بعض الشيء".

وقال واحد من كل عشرة مشاركين تقريبا إنهم سيخفضونها "بشكل كبير".

وكشف الاستطلاع أيضا عن رغبة الألمان في توفير المال بصفة خاصة، حيث ذكر 64% ممن شملهم الاستطلاع أنهم يعتزمون القيام بذلك.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 16 و19 من ديسمبر الجاري وشمل إجمالي 2057 شخصا.