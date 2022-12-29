 إبراهيم عيسى: تعويل الأزمة الاقتصادية على الحرب الروسية يحتاج إلى إعادة نظر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إبراهيم عيسى: تعويل الأزمة الاقتصادية على الحرب الروسية يحتاج إلى إعادة نظر

الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى
خالد حسام الدين
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 6:51 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 6:51 ص

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الأزمة الاقتصادية ضاغطة على الجميع بلا استثناء، والاحتمالات مفتوحة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن تعويل الأزمة على الحرب يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرًا إلى أن العالم منفتح على جميع الاحتمالات فيما يخص الأزمة العالمية.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، خلال تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر قناة القاهرة والناس، مساء الأربعاء، أنه لا يوجد من يتحدث عن احتمالية وجود أخطاء أو إساءة تقدير من جانب الحكومة خلال تعاملها مع الأزمة الاقتصادية، ولم يخرج أي اعتراف من مسؤول في مصر بالخطأ أو سوء التقدير خلال إدارة الأزمة الراهنة.

وتابع: "الأهداف والنوايا والطموحات موجودة ولكن نختلف في الأدوات والوسائل، وما نراه من الحكومة هو إحساس دائم وكبير بعدم الخطأ والصواب المطلق وكأنهم ليسوا بشر"، مؤكدًا أن هناك غياب للتواضع من قبل الحكومة خلال إدارة الأزمة وإصرار على المضي في المسار بدون أي تصويب لمنطقها رغم معاناة المواطن من التضخم والركود الاقتصادي.

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