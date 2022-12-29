 موسكو: لا نعتقد أن نقطة اللاعودة قد تم تجاوزها لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني - بوابة الشروق
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موسكو: لا نعتقد أن نقطة اللاعودة قد تم تجاوزها لاستعادة الاتفاق النووي الإيراني

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 12:21 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 12:21 م

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن بلاده لا تعتقد أن نقطة اللاعودة قد تم تجاوزها في مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني بشأن استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة، مشددًا على أن اللحظة التي يجب فيها اتخاذ قرار سياسي قد حانت.

وأوضح لافروف لوكالة أنباء سبوتنيك اليوم الخميس: "أن الغربيين هم من يستمرون بالقول إن كل شيء ضاع، ويحاولون جعل العالم يخشى التهديد الإيراني، الغربيون لا يحبون تذكر أن خطة العمل المشتركة الشاملة عملت بشكل جيد حتى قررت الولايات المتحدة بين عشية وضحاها فسخ الاتفاق النووي في انتهاك لالتزاماتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في مايو 2018".

وأوضح لافروف، أن مفاوضات استئناف هذه الاتفاقيات التاريخية وصلت من الناحية الفنية إلى مرحلة يتم فيها تحديد المقاربات الرئيسية وحان الوقت لاتخاذ قرارات مسؤولة، مؤكدا أن بلاده مستعدة لمثل هذا التطور.


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