محافظ المنيا يشدد على الالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ مشروعات حياة كريمة

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة لأهالي محافظة المنيا، والأخوة الاقباط بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد 2023، مقدما خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على إطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي غيرت وجه الريف المصري، حيث تحظى محافظة المنيا بتنفيذ 3489 مشروعاً خدمياً بنطاق 192 قرية بإجمالي 757 تابعا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري، الذي يعقده محافظ المنيا، لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يجري تنفيذها بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وكلاء الوزراء، مديري المديريات الخدمية، رؤساء الشركات والهيئات، ممثلي جهاز التعمير، مهندسي دار الهندسة، أعضاء مؤسسة حياة كريمة، وشباب البرنامج الرئاسي.

وناقش المحافظ، نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات التي يجري إنجازها بالقرى المستهدفة، بهدف متابعة مستجدات الأعمال والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات، مشيرًا إلى أن الهدف من تلك المبادرة هو التيسير على المواطنين وتحسين جودة الحياة في قرى الريف.

واستمع المحافظ، للتقرير المفصل عن المشروعات التي يجري تنفيذها، والمعد من مهندسي دار الهندسة، من خلال المرور الميداني الأسبوعي، على المشروعات بنطاق المراكز المستهدفة، لمتابعة معدلات الإنجاز ونسب التنفيذ، ودراسة المعوقات للعمل علي ايجاد حلول سريعة لها.

وشدد المحافظ، على ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والكفاءة، وفقا للمقايسات والتصميمات الهندسة، والنماذج المطروحة لنهو الأعمال الانشائية وتوصيل المرافق والخدمات.

وكان محافظ المنيا، قد تفقد الثلاثاء الماضي، عددا من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها بمركز أبو قرقاص، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير الأعمال، الى جانب متابعة كل القطاعات الخدمية، والحالة العامة بالمدينة.