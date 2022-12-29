رومانيا تفرض ضريبة أرباح زائدة بنسبة 60% على قطاع الطاقة

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فرضت رومانيا ضريبة على الأرباح الزائدة لقطاع النفط والغاز والفحم ، وفقا لمرسوم طارئ أصدرته الحكومة في بوخارست مساء الأربعاء ، وفقا لوكالة أنباء ميديافاكس.

وتهدف الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي من خلال المرسوم إلى تنفيذ لائحة الاتحاد الأوروبي المصممة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي رومانيا، تدخل مراسيم الطوارئ حيز التنفيذ على الفور، ولكن يبقى من الممكن إلغاؤها لاحقا من قبل البرلمان.

ومعدل الضريبة على الأرباح الزائدة هو 60%، وفقا للتقرير. وسيتم فرض الضريبة على حصة أرباح الشركة التي يتجاوز متوسط ربحها للسنوات 2018-2021 20%.

وتؤثر اللائحة أيضا على السنة الحالية.

ووفقا لتقديرات وزارة المالية في بوخارست، فإن الضريبة الجديدة يمكن أن تُدخل للدولة حوالي 9ر3 مليار ليو (839 مليون دولار). وسيتم استثمار ما لا يقل عن 70% من هذا المبلغ في الطاقات المتجددة وفي تحسين كفاءة مصادر الطاقة التقليدية.