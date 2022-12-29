وزير الاقتصاد الألماني: روسيا في طريقها نحو الهزيمة في أوكرانيا

صرح وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، بأنه يرى أن روسيا في طريقها نحو الهزيمة العسكرية في الحرب ضد أوكرانيا.

وقال هابيك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بالعاصمة برلين: "لا أحد قد فكر في أن عام 2022 سينتهي كذلك.. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيخسر هذه الحرب في ساحة المعركة".

وتابع الوزير الألماني، أن ذلك يرجع إلى أن الجيش الأوكراني يحصل على أسلحة من أوروبا ومن دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" ومن الولايات المتحدة الأمريكية وإلى أنه يستخدم هذه الأسلحة "بمهارة واستراتيجية، وذكاء وبطولية".

وأضاف هابيك: "إنني أؤيد أن تدعم ألمانيا أوكرانيا بالتعاون مع الحلفاء، بحيث يمكن (لأوكرانيا) الفوز بهذه الحرب".

يذكر أن وزير الاقتصاد الألماني كان يؤيد إمدادات الأسلحة لأوكرانيا حتى قبل بدء الحرب الروسية هناك.