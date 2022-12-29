مسؤولون أوروبيون بقطاع الصحة يعارضون القيود على المسافرين من الصين

وصف مسؤولون أوروبيون بقطاع الصحة الفحوص والقيود المفروضة على المسافرين الوافدين من الصين بأنها غير مبررة.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها في بيان عبر البريد الإلكتروني إن الأوروبيين لديهم مستويات مرتفعة من الحماية ضد كوفيد- 19، وإن الأنظمة الصحية في القارة مجهزة للتعامل مع العبء الحالي من حالات العدوى، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضاف المركز أنه علاوة على ذلك، فالسلالات التي تتفشى في الصين موجودة بالفعل في أوروبا، وأن احتمال قدوم حالات من الخارج ضعيف مقارنة بمستوى العدوى بكوفيد- 19 الذي يحدث الآن بالفعل في الاتحاد الأوروبي.

وجاء تعليق المركز بعدما وجدت إيطاليا أن حوالي نصف الركاب بطائرتين قدمتا مؤخرا من الصين مصابين بكوفيد- 19. وذكرت من ذلك الحين أنها ستفحص جميع الوافدين من الصين.

وبعد نحو ثلاثة أعوام من الإغلاقات والحجر الصحي والاختبارات الجماهيرية، خففت الصين فجأة سياستها الصارمة الخاصة بصفر كوفيد في السابع من ديسمبر، حيث بررت الخطة بقولها إن الحالات المرتبطة بمتحور أوميكرون الجديد أقل خطورة.

غير أن الخطوة اعتبرت على نطاق واسع اعترافا بحقيقة أنه لم يعد ممكنا الإبقاء على الإجراءات الصارمة.

ومن حينها، ينتشر الفيروس بسرعة والمستشفيات ممتلئة عن آخرها في الكثير من الأماكن

وتوقع تحليل حديث أن تشهد الصين مليون إصابة بكوفيد-19 وخمسة آلاف وفاة من جراء الفيروس يوميا، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد للسيطرة على ما يمكن أن يكون أكبر تفش للوباء يشهده العالم على الإطلاق، بحسب بلومبرج.

ومن المتوقع أن تصل ذروة التفشي في يناير ومارس المقبلين، بتسجيل 7ر3 مليون و2ر4 مليون حالة يوميا، على التوالي.