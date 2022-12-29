أنشيلوتي: لا يمكنني القول أن ميسي الأفضل في التاريخ

رفض الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني وصف ليونيل ميسي، نجم المنتخب الأرجنتيني وباريس سان جيرمان الفرنسي بأنه الأفضل في التاريخ بعد تتويجه بلقب كأس العالم «قطر2022».

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة بلد الوليد والتي ستُقام غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني: "ميسي لاعب رائع ولكن لا يمكنني القول من كان الأفضل في التاريخ، لأنه هناك الكثير من اللاعبين الرائعين مثل مارادونا، دي ستيفانو، كرويف، والكثير لا أعرف إجابة هذا السؤال".

وأضاف: "في كل عصر كان هناك لاعبون أقوياء وجيدين للغاية، أنا أستمتع بالأفضل، لقد رأيت مارادونا، كرويف، وأنا أُدرب صاحب الكرة الذهبية الحالية في فريقي كل يوم".

جدير بالذكر أن ميسي نجح في التتويج بلقب كأس العالم رفقة المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز على المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بركلات الترجيح 4/2، بعد أن انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهما.