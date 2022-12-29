الشرطة الصينية تستعد لضمان السلامة خلال عطلتي رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الربيع

بدأت الشرطة الصينية العمل لضمان السلامة والاستقرار خلال عطلتي رأس السنة الميلادية الجديدة ورأس السنة الصينية التقليدية الجديدة، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، اليوم الخميس.



ووفقا لوزارة الأمن العام، فقد تم إرسال تعميم إلى الشرطة في جميع أنحاء البلاد لهذا الغرض.



ويُطلب من الشرطة اتخاذ إجراءات صارمة ضد متأخرات الأجور المتعمدة، مع التركيز على حالات التخلف عن دفع الأجور المتعلقة بالعمال المهاجرين، بحسب ما أشار إليه التعميم.



كما يطلب من الشرطة إيلاء اهتمام للمخاطر الاقتصادية والمالية وحلها بالتعاون مع الإدارات ذات الصلة.



ويجب بذل جهود لكبح زخم الانتهاكات والجرائم، ومكافحة الأنشطة التي تعيق الخدمات الطبية خلال العطلات.



كما يجب بذل الجهود لضمان التدفق المروري الآمن والسلس خلال العطلات، والمساعدة في ضمان أمان عمليات إنتاج وتخزين ونقل وبيع الألعاب النارية.



وبالإضافة إلى عطلة رأس السنة الميلادية الجديدة المرتقبة، ستحتفل الصين برأس السنة الصينية التقليدية الجديدة أو عيد الربيع التقليدي في يوم 22 يناير القادم.