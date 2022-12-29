 ماروتي سوزوكي توقع عقدا مع ميناء كاماراجار لزيادة صادراتها - بوابة الشروق
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ماروتي سوزوكي توقع عقدا مع ميناء كاماراجار لزيادة صادراتها

أ ش أ
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 12:20 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 12:20 م

أعلنت شركة صناعة السيارات الهندية اليابانية ماروتي سوزوكي إنديا ليمتد، توقيع اتفاق مع شركة كاماراجار بورت ليمتد التي كانت تعرف سابقا باسم إننور بورت، ليمتد لتصدير سيارات الركوب التي تنتجها الشركة إلى الأسواق العالمية.

وقالت الشركة إن الاتفاق مدته 5 سنوات تبدأ من الشهر الحالي ولتسهيل تصدير السيارات تم تطوير رصيف شحن عام للسيارات من جانب شركة كاماراجار بورت.

وستستخدم الشركة الهندية الميناء لتصدير سياراتها إلى دول أفريقيا والشرق الأوسط  وأمريكا اللاتينية ودول رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" ودول جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.


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