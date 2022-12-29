أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول أن القوات الجوية العراقية قصفت وكرين لعناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة ديالى.

وقال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية مساء اليوم - إن عملية الاستهداف جاء بناء على معلومات دقيقة، أفادت برصد وكرين للإرهابيين شرقي بحيرة حمرين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي.

ولفت إلى أن القصف أسفر عن العثور على خمس جثث، كما جرى قتل إرهابي آخر، وما زالت القوات الأمنية مستمرة في عمليات البحث والتفتيش في المكان ذاته.