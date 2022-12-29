مديرة قادرون باختلاف: عدد الرياضيين المسجلين من ذوي الإعاقة يبلغ 4000 آلاف

قالت أمل مبدي المديرة التنفيذية لمبادرة قادرون باختلاف، إن عدد الرياضيين المسجل في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يبلغ 4000 آلاف رياضي.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"،مساء الأربعاء، أن هناك 4000 آلاف مركز شباب على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن فتح مراكز رياضية للشباب من ذوي الإعاقة أمر هام للغاية؛ ويكون التدريب فيها بالمجان.

وعبرت عن سعادتها باحتفالية إطلاق النسخة الرابعة من مبادرة قادرون باختلاف، قائلة: "اللي بيحصل كان أكبر من حلم".

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من الوزارات بعدد من التوجيهات لمساعدة الشباب ذوي الهمم، بينها توجيه لوزارة الشباب والرياضة بدراسة عمل عضويات وإتاحة استخدام ذوي الهمم لكافة مراكز الشباب ومراكز الابتكار الشبابي والتعلم والمدن الشبابية والتنسيق مع الأندية الرياضة لضمان الممارسة الرياضة.