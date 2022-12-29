 المركزي الروسي يخفف القيود على التعاملات مع بنوك الدول غير الصديقة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المركزي الروسي يخفف القيود على التعاملات مع بنوك الدول غير الصديقة

موسكو (د ب أ)
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:06 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:06 م

قرر البنك المركزي الروسي تخفيف القيود على التعاملات مع بنوك الدول المدرجة على قائمة "الدول غير الصديقة" في روسيا، على أن تجري حوالاتها المالية بالروبل الروسي.

ووفقا لما أوردته قناة"آر تي عربية" اليوم الخميس، سمح المركزي الروسي للبنوك من الدول "غير الصديقة" بتحويل الأموال بالروبل الروسي من الحسابات المفتوحة في المؤسسات الائتمانية الروسية.

وأشار البنك المركزي إلى أن ذلك "سيدعم التعاملات بالروبل الروسي في العمليات التجارية الخارجية".

وأضاف أنه "في ظروف ضغط العقوبات ستساعد هذه القنوات في إجراء التحويلات المالية في زيادة استقرار البنية التحتية الدولية للحسابات".

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