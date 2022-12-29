عمدة كييف: 40% من سكان العاصمة بدون كهرباء جراء الهجمات الروسية

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف فيتالي كليتشكو، اليوم الخميس، إن 40% من سكان العاصمة ليس لديهم كهرباء جراء موجة الهجمات الصاروخية الروسية الأخيرة.

وأضاف كليتشكو أن شركات الكهرباء كانت قد اتخذت احتياطات أمنية جراء إطلاق صافرات الإنذار الجوية، وتعمل الآن على إعادة الكهرباء.

وقال كليتشكو إن إمدادات المياه والتدفئة تعمل بشكل طبيعي.

وبحسب السلطات، أطلق 16 صاروخا على العاصمة كييف صباح اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم فتاة تبلغ من العمر 14 عاما.

يشار إلى أن الهجمات الروسية تستهدف البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا مثل محطات الطاقة، مع قلة الحركة على الخطوط الأمامية للحرب بين روسيا وأوكرانيا في الأسابيع الأخيرة.