الدفاع الجوي الأوكراني يسقط 54 صاروخا من أصل 69 أطلقتها روسيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن الجيش الأوكراني أن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 54 صاروخا من أصل 69 أطلقتها روسيا على أوكرانيا اليوم الخميس.

جاء ذلك في إيجاز صحفي أعلنه البريجادير جنرال أوليكسي هروموف، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم) اليوم الخميس.

وقال هروموف: "أطلق العدو صواريخ كروز من الجو والبحر، وصواريخ موجهة مضادة للطائرات ومنظومة صواريخ إس -300 وإس-400 على منشآت البنية التحتية للطاقة والمنشآت الحيوية في المناطق الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية. وتم إطلاق أكثر من 69 صاروخا، أسقطت منهم قوات الدفاع الجوي 54 صاروخا".

يشار إلى أن القوات الروسية هاجمت صباح اليوم الخميس أوكرانيا من اتجاهات مختلفة بصواريخ كروز أطلقت من طائرات وسفن استراتيجية.

وقال عمدة كييف فيتالي كليتشكو، إن قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أسقطت 16 صاروخا فوق كييف، كما أسقطت القوات 21 صاروخا روسيا فوق أوديسا.