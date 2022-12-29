 مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مجلس الوزراء يوافق على إعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

محمد عنتر:
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 3:24 م | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 3:24 م

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على عدة قرارات، ومنها مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان، وإعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الذي نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.

ووفقا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، ويتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها.


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