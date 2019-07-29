فريق أممي للتحقيق في انتهاك مسيرات كورية شمالية المجال الجوي لجارتها الجنوبية

قالت مسؤولة الشؤون العامة لقيادة الأمم المتحدة جاكلين إن ليكر، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة شكلت فريقًا خاصًا للتحقيق في تسلل طائرات مسيرة كورية شمالية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقالت ليكر لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن قيادة الأمم المتحدة التي تتخذ من بيونج تايك على بعد 65 كلم جنوب سول مقرا لها، تضطلع بمسؤولية مراقبة اتفاقية الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1950-1953، وأثار تسلل الطائرات المسيرة لكوريا الشمالية عبر الحدود بين الكوريتين إمكانية خرق الهدنة.

وأشارت إلى أن قيادة الأمم المتحدة على علم بتسلل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية عبر خط ترسيم الحدود العسكرية وشكلت قيادة الأمم المتحدة فريق التحقيق الخاص، مضيفة: "بما أن هذا التحقيق جار، فلن نقدم أي تعليقات أو تصريحات أخرى حتى يكتمل التحقيق".

وأرسلت كوريا الشمالية يوم الاثنين 5 طائرات مسيرة عبر الحدود وطارت إحداها على طول الطريق إلى شمال سول، وفشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاطها مما يثير تساؤلات حول مدى استعداده العسكري لمواجهتها.