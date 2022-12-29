قال المطرب حلمي عبد الباقي عضو مجلس نقابة الموسيقيين، إن الفن الشعبي يخاطب كل فئات المجتمع، كما أن أصله هو الموال، الذي يمتاز بأنه يمس القلوب مباشرةً.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، مساء الأربعاء، أن أفضل من غنى المواويل هو الفنان الراحل محمد العزبي، مشيرا إلى أنه التقاه مسبقا في أحد الفنادق وقدم أحد مواويله وبدى سعيدا جدا.

وتحدث عبد الباقي، عما يميز العندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، قائلا إنه كان يمتاز بالإحساس العالي، وكان لديه ذكاء في اختيار الأغاني التي تناسبه، مشيرًا إلى أنه رغم وجود العديد من المطربين في جيله كانت أصواتهم أقوى منه، إلا أنه تفوق عليهم.

ولفت إلى أن الفنان الراحل محمد عبد الوهاب هو العمود الفقري للموسيقى، إذ أبدع كثيرًا سواء في أغانيه أو موسيقاه التي جمعت بين التوجه العالمي، والتراث الشعبي، معقبًا: "عبد الوهاب كان سابق جيله بكتير".

وأوضح أن الفنانة الراحلة وردة الجزائرية كانت بمثابة تاريخ فني كبير، مؤكدًا أن الموسيقار الراحل بليغ حمدي كان السبب الرئيسي في أن تترك وردة بصمة مميزة في عالم الغناء، إذ كان موسيقارًا عبقريًا.

وكشف أن المطرب مصطفى كامل (نقيب المهن الموسيقية)، كان قد عرض عليه كلمات أغنية "الحب الحقيقي"، ولكنه أراد إجراء بعض التعديلات فيها، إلا أن كامل رفض، معقبًا: "أنا اللي ضيعتها من إيدي، بس الصراحة محمد فؤاد أبدع فيها".