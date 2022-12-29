أبو القمصان: زواج الرجل من سيدة أخرى يشترط موافقة الزوجة وفقا للقانون الجديد

نفت المحامية نهاد أبو القمصان، عضو المجلس القومي للمرأة، صحة الأرقام المتداولة التي يُقال إن الشاب سيُلزم بدفعها لإتمام زفافه.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، مساء الأربعاء، أن ما أعلن عن قانون الأحوال الشخصية عبارة عن ملامح للقانون.

وأشارت إلى أن وضع شروط ضمن وثيقة الزواج كان حلمًا منذ عام 1999، بجانب توثيق الطلاق، والسماح بالتعدد وفقًا لرخصة قضائية، يساهموا في ضبط العلاقات الزوجية، معقبة: "اللي عايز يتجوز على مرأته على الأقل يقولها، وهي تبقى صاحبة القرار يا إما تكمل يا تطلب الطلاق".

وأوضحت أن اعتماد لجنة إعداد القانون على المنظور العلمي والإحصاءات مؤشر إيجابي.

في سياقٍ متصل، قالت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، إن فكرة صندوق دعم الأسرة ليست جديدة، إذ ذُكرت في قانون تنظيم أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية لسنة 2000.

وأضافت خلال البرنامج نفسه، أن الصندوق القديم كان يضم 50 جنيها عن كل وثيقة زواج، و50 جنيها عن كل حالة طلاق، و20 جنيها عن كل مستخرج لشهادة الميلاد، مستكملة: "زودنا عليه الهبات والوصايا، والتبرعات، وما تخصصه الدولة من موازنة، وعوائد الاستثمار، وحصيلة الاشتراكات".

وطالبت الديب بإجراء حوار مجتمعي موسع، يشمل كل فئات المجتمع، خاصة الشخصيات العامة، وذلك قبل إقرار القانون، معقبة: "القانون بيمس كل أسرة، وكل بيت، وعشان كدا لازم يطمنوا للقانون، وحاجة كمان أن القانون الجديد للمسلمين فقط، لأن فيه قانون تاني لأخواتنا المسيحيين".

وأكدت النائبة أنه رغم أهمية فكرة إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل قبل الزواج، إلا أنها في نفس الوقت مخيفة، قائلة: "ممكن يتم المتاجرة فيها، وتتزور الأوراق، من غير إجراء أي كشف، فلازم يكون فيه ضوابط للموضوع".