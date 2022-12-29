الفلبين: ليس هناك حاجة لإغلاق الحدود أو فرض قيود أكثر صرامة على القادمين من الصين

قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الصحة الفلبينية، إنه ليس هناك حاجة بعد لإغلاق حدود البلاد أو فرض قيود أكثر صرامة متعلقة بمكافحة تفشي مرض "كوفيد -19"، على المسافرين القادمين من الصين.



وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس بأن القرار يأتي في معارضة للإجراءات التي اتخذتها دول أخرى مثل الولايات المتحدة، بطلب إجراء اختبارات للزائرين القادمين من الصين، في ظل موجة متجددة في حالات الإصابة التي تشهدها البلاد.



وقالت ماريا روزاريو فيرجيري، وهي مسؤولة في وزارة الصحة، في بيان اليوم الخميس، إن "اتجاه هذه الإدارة هو أن القيود يجب أن تكون ضئيلة بقدر الإمكان، حيث لا نعرّض الصحة للخطر، ولكننا نفضل أيضا انفتاح الاقتصاد".



وأضافت أن الوزارة واثقة من أن البروتوكولات الصحية المتبعة حاليا كافية.