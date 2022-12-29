بوتين يصدر مرسوما يعفي المشاركين في العملية العسكرية بأوكرانيا من نشر إقراراتهم المالية السنوية

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين مرسومًا يعفي فيه المسؤولين العسكريين والأمنيين المشاركين بالعملية العسكرية في أوكرانيا من نشر إقراراتهم المالية السنوية.

وأفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم، بأن المرسوم يشمل جميع العسكريين والمسؤولين الأمنيين، وضباط "الحرس الوطني" الروسي، وكل من يشارك أو شارك في العملية العسكرية الخاصة، وكذلك من يؤدي أو أدى مهام متعلقة بالعملية الخاصة في إقليمي دونيتسك ولوجانسك، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وأراضي أوكرانيا، وغيرهم من العسكريين المشاركين في العملية.

يشار إلى أن قانون مكافحة الفساد في روسيا يلزم جميع المسؤولين في الدولة بتقديم إقرارات سنوية عن مداخيلهم وذويهم، للجهات المالية والضريبية الروسية.