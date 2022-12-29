شولتس مهنئا نتنياهو: ألمانيا وإسرائيل تربطهما صداقة خاصة ووثيقة

هنأ المستشار الألماني أولاف شولتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي أدى اليمين الدستورية في الكنيست اليوم الخميس.

وفي أعقاب أداء الحكومة اليمينية الدينية الجديدة اليمين الدستورية في القدس، كتب شولتس في بيان:" أتمنى لكم السداد والتوفيق والنجاح في المهام القادمة" مشيرا إلى أن إسرائيل وألمانيا تربطهما صداقة خاصة ووثيقة.

وقال شولتس إنه سيواصل الحفاظ على هذا الأساس للتعاون القائم على الشراكة بين البلدين.

يذكر أن إسرائيل تشهد بعد نحو شهرين من الانتخابات البرلمانية مجئ الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها على الإطلاق، حيث تم تمثيل السياسيين اليمينيين المتطرفين أيضا في ائتلاف لأول مرة. كما عاد نتنياهو إلى منصب رئيس الحكومة الذي كان شغله على مدار سنوات طويلة وذلك بعد ابتعاد استمر لمدة عام ونصف العام عن هذا المنصب.

وتحظى الحكومة الجديدة بـ64 مقعدا من أصل 120 مقعدا داخل الكنيست، ونصف هذه المقاعد الـ64 يعود إلىا حزب نتنياهو (الليكود) فيما يعود النصف الآخر إلى تحالف ديني صهيوني من اليمين المتطرف وحزبين دينيين متشددين.

كان معسكر نتنياهو حصل على أغلبية واضحة في الانتخابات التي جرت مطلع نوفمبر الماضي، وكانت هذه الانتخابات هي الخامسة التي تشهدها إسرائيل في غضون ثلاثة أعوام ونصف العام.