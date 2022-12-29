الرئيس الكوري الجنوبي يدعو إلى الاستعداد للحرب ضد تهديدات بيونج يانج

انتقد رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، الشطر الشمالي لنشره 5 طائرات بدون طيار (مسيرة) عبر الحدود الأسبوع الجاري وشدد على أن "القصاص والرد بالمثل الصارمين" هما السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع هجمات واستفزازات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وقال الرئيس في كلمة ألقاها بوكالة التنمية الدفاعية "لا يمكن أن يكون هناك جيش لا يفكر في الحرب، ويستعد لها. بالنسبة لنا، من أجل تحقيق السلام، نحن بحاجة إلى الاستعداد للحرب بتفوق ساحق".

وأوضح مسؤولون في سول أن من المقرر أن يجري الجيش الكوري الجنوبي تدريبات اليوم الخميس بهدف تعزيز الدفاع ضد "الاستفزازات المحتملة" للطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية.

وتم الترتيب للتدريبات العسكرية بعدما فشل الجيش الكوري الجنوبي في إسقاط خمس طائرات كورية شمالية مسيرة انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية يوم الإثنين، في عملية تسلل أثارت تساؤلات حول وضع استعدادها.