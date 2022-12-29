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29 ديسمبر 2022.. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم

سارة حمزة
نشر في: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:49 ص | آخر تحديث: الخميس 29 ديسمبر 2022 - 10:49 ص

ارتفعت مؤشرات البورصة مع بداية تعاملات اليوم، ليصعد المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.54% ليصل إلى 14656.6 نقطة.

وارتفع المؤشر "إيجي إكس 70" بنسبة 0.65% إلى 2809.7 نقطة.

وارتفع المؤشر" إيجي إكس 100" بنسبة 0.61% إلى 4156.04 نقطة.


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